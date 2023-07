Osoby o tych imionach są piekielnie inteligentne. Krótka lista

Elżbieta – otwarty umysł i czuła dusza

Imię to ma hebrajskie korzenie i jest związane z postacią Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. Elisheva oznacza "przysięgę Boga". Kobiety noszące to imię wyróżnia lojalność, uczciwość i oddanie. Mają również silny charakter i są niezwykle uparte w drodze do celu. Noszą w sobie stały głód wiedzy, więc bardzo szybko się uczą, a wiedzę potrafią wykorzystać w praktyce. Elżbietę charakteryzuje otwarty umysł i wielka życiowa mądrość, którą zdobywa w ciągu kolejnych lat. Jest też osobą bardzo uduchowioną.