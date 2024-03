Oscary 2024. America Ferrera przyszła w sukni z połyskiem. Flesz zrobił swoje

Oscary 2024. America Ferrera w sukni z połyskiem

America Ferrera zyskała sympatię widzów za sprawą roli w serialu "Brzydula Betty". Teraz dołączyła do obsady "Barbie", wcielając się w rolę Glorii - za co została nominowana do Oscarów 2024 w kategorii "aktorka drugoplanowa". Nie mogło jej zabraknąć na czerwonym dywanie. Jak zaprezentowała się aktorka?