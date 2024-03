Oscary 2024. Oto modowe koszmarki. Kto zaliczył wpadkę?

Kreacja zjawiskowa, ale buty? Nie nasza bajka

Liza Koshy wyglądała zjawiskowo, ale pokonały ją wysokie obcasy. I... zaliczyła spektakularny upadek. Wyszła z tego obronną ręką. Leżąc na czerwonym dywanie, wciąż z uśmiechem na twarzy pozowała do zdjęć - co szybko wykorzystali fotoreporterzy. Gigantyczne platformy to chyba nie jest najlepszy wybór na większe wyjścia. Kto umie chodzić na szczudłach?