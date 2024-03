Ariana Grande na Oscary 2024 wybrała bufiastą kreację. Niektórzy będą przecierać oczy

Dramaturgiczna kreacja Ariany Grande z Oscarów 2024

Ariana Grande na Oscary 2024 wybrała pudroworóżową suknię z kolekcji haute couture Giambattisty Valliego, który to projektant znany jest z rozmachu. Zatem w tym wypadku nie mogło być mowy o nudnej formie. Artystka miała okazję wręczyć w tej kreacji statuetki w kategoriach najlepsza muzyka oryginalna ("Oppenheimer") oraz najlepsza piosenka ("What Was I Made For?" – "Barbie").