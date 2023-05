Ósmoklasiści wypisują do Małysza. Wielu ma pretensje

Jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Polski. Zdobył cztery medale olimpijskie, sześciokrotnie stawał na podium mistrzostw świata, a trzy razy wygrał Puchar Świata w skokach narciarskich . W 2011 roku ogłosił zakończenie kariery, ale z ukochaną dyscypliną związany jest do dziś. Od roku jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

"No tego to się nie spodziewałem" - napisał na Instastory Małysz.

Nie wszyscy byli jednak zadowoleni. Pojawiły się też opinie, że słowa Małysza są zbyt trudne do interpretacji. "Fajny cytat, ciężkie zadanie", "Oddawaj punkt", "Panie Adamie, fajny cytat, ale mógł pan przełożyć termin wypowiedzenia go publicznie", "Przez ciebie nie będę mieć punktu" - żalą się niektórzy uczniowie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!