Osobiste wyznanie Mai Bohosiewicz. "Chęć na wychodzenie z domu malała"

Jak wyleczyć trądzik u osób dorosłych?

Trądzik kojarzy się głównie z okresem dojrzewania u nastolatków. Niestety obecnie nie jest to problem jedynie młodych osób. Coraz częściej dotyczy także dorosłych. Wiąże się z poczuciem wstydu i staje źródłem kompleksów. Pierwszym krokiem do pokonania tych negatywnych odczuć jest próba zaakceptowania swojego wyglądu i rozpoczęcie leczenia. Im szybciej się na to zdecydujemy, tym sprawniej przejdziemy proces wyjścia z choroby.