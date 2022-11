Osobliwa scena w jednym ze sklepów w Niemczech. Ludzie rzucili się na promocję

Przepychanki, tratowanie

Ludzie zaczynają napierać na koszyk tak mocno, że obsługa - jak widać na opublikowanym na Instagramie filmie - musi się zapierać, by ich nie przesunięto. W pewnym momencie pracownik, który wcześniej prosił tłum o to, by się rozstąpił, zaczyna rzucać promocyjne produkty do przodu, aby osoby stojące z tyłu także mogły coś złapać. Prawdopodobnie dzięki niemu część z nich przestaje także napierać na tych, którzy stoją z przodu.