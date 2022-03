Osoby LGBTQ+ walczą w Ukrainie. "Jeśli Rosja wygra, to oznacza ciemność"

Do walki za Ukrainę włączają się ochotnicy z całego kraju, broniąc go przed rosyjskim najeźdźcą. Angażują się w to także osoby należące do mniejszości. Jak opisuje TVN24, obywatele ukraińscy, którzy identyfikują się jako osoby LGBTQ+, z obawy o swoje bezpieczeństwo w pierwszych dniach wojny usuwali aplikacje randkowe czy zdjęcia, które mogłyby świadczyć o ich tożsamości seksualnej czy płciowej. Wszystko ze względu na drakońskie, homofobiczne rosyjskie prawo, które zakazuje "propagandy homoseksualnej".