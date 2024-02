"Ostryga" cieszy się powodzeniem wśród singli. Trend randkowy przybiera na sile

– Traciłam w ten sposób kilka tygodni, samoocena mi spadała i trochę trwało, zanim na nowo ją odbudowałam. Pewnie po ostatnim rozstaniu byłoby tak samo, gdyby nie moja przyjaciółka, która nie mogła już patrzeć, jak cierpię i się zamykam w sobie. Mój chłopak zerwał ze mną przez telefon, twierdząc, że "to jednak nie to". Byliśmy razem rok, bardzo mnie to zabolało. Chciałam jechać do niego i wszystko wyjaśnić, ale kiedy zapłakana zadzwoniłam do przyjaciółki, ta mocno mną potrząsnęła. Nie pojechałam do chłopaka i nie spędziłam wieczoru na zalewaniu się łzami. Zamiast tego poszłyśmy do klubu i bawiłyśmy się do rana. Mój chłopak nie znosił wychodzić z domu, a ja ze względu na niego i jego zazdrość rezygnowałam z imprezowania z koleżankami - opowiada.