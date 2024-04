Palą już nastolatki. Onkolog stanowczo: "Chemiczna zupa"

Kolorowe papierosy w rękach uczniów

O tym, że coraz więcej tego typu papierosów elektronicznych jest w szkołach, mówi na łamach "Wysokich Obcasów" nauczycielka z krakowskiej podstawówki. - Nie ma dnia, żebym idąc do pracy albo wracając do domu, nie mijała nastolatków zaciągających się takimi elektronicznymi papierosami. To jest jakaś straszna plaga - powiedziała.