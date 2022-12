Ostrzeżenie dla dwóch znaków. To przyniesie Pełnia Zimnego Księżyca

Zrewidujesz relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. W końcu zauważysz, które z nich są stabilne, a na których nie możesz polegać. Poczujesz siłę do tego, aby powiedzieć innym to, co naprawdę myślisz. Pamiętaj jednak, że każdy od czasu do czasu się ze sobą nie zgadza. Nie psuj tych związków, które przechodzą tylko krótki kryzys. Skup się na rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzysz się od lat.