Oszuści zacierają ręce. Wyłudzają pieniądze nową metodą

W dzisiejszych czasach zakupy online stały się niezwykle popularne, a strony internetowe przeznaczone do kupna i sprzedaży ubrań przyciągają rzesze użytkowników. Niestety, wraz z rosnącą liczbą transakcji pojawia się także coraz więcej "przekrętów". Platforma Vinted, znana z możliwości wystawiania aukcji sprzedażowych odzieży i akcesoriów, stała się w ostatnim czasie ulubionym miejscem działań naciągaczy.

Użytkowniczki Vinted chwalą sobie możliwość nabycia produktów w atrakcyjnych cenach. Czasami jednak do finalizacji transakcji nie dochodzi, ponieważ zainteresowana orientuje się w porę, że właśnie ktoś próbował ją oszukać . Najgorszy scenariusz jest jednak wtedy, gdy "przekręt" wygląda tak realnie, że dochodzi do skutku, a niczego nieświadoma kupująca traci swoje pieniądze.

Jednym z najnowszych sposobów na wzbogacenie się oszustów jest metoda "na lustro". Przestępcy wykorzystują tę strategię, aby zwabić potencjalne ofiary. Jak to działa? Sprzedawca umieszcza atrakcyjne ogłoszenie ze zdjęciem lustra w czarnej ramie. W tle odbija się biała, elegancka kuchnia. Użytkownik informuje, że odda je za darmo - wystarczy opłacić jedynie koszt wysyłki. Brzmi podejrzanie? Niestety, niejedna osoba się nabiera.

W takich sytuacjach warto zachować czujność . Jeśli sprzedający prosi o płatność poza Vinted lub sugeruje dziwne metody dostawy, to alarmujący sygnał. "Prawdziwi sprzedawcy" zawsze korzystają z bezpiecznych opcji oferowanych przez platformę.

Jednym z kluczowych sygnałów ostrzegawczych jest oferta, która wydaje się być zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa . Zniżki na markowe ubrania o 70%? To może budzić wątpliwości. Zwróć uwagę na sposób komunikacji sprzedawcy. Jeśli używa ogólnych zwrotów lub unika szczegółowych informacji dotyczących produktu, warto zachować czujność.

Pamiętaj również o zdjęciach. Oszuści często wykorzystują obrazki pobrane z Internetu , zamiast umieszczać własne fotografie przedmiotów do sprzedaży. Taka praktyka powinna wzbudzać podejrzenia. Nie daj się nabrać na sztuczne profile czy konta bez historii aktywności. Sprawdzenie opinii innych użytkowników. To może uchronić cię przed stratą pieniędzy.

