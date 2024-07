Otarcia na udach będą wspomnieniem. Tak zażegnasz problem

Otarcia ud to częsty problem w okresie wiosenno-letnim. Kobiety często muszą mierzyć się z nieprzyjemnymi podrażnieniami skóry, które mogą prowadzić do powstawania bolesnych ran. Otarcia ud pojawiają się najczęściej w wyniku pocenia się oraz tarcia skóry o skórę, szczególnie podczas upalnych dni.

Innym popularnym rozwiązaniem są specjalne opaski na uda. Można je zakupić w sklepach z bielizną. Opaski te są podszyte silikonowymi paskami, co zapobiega ich zsuwaniu się z nóg. To niezwykle skuteczna metoda, która pozwala na komfortowe noszenie ulubionych ubrań bez obaw o otarcia.

Latem zwróć też szczególną uwagę na jakość materiałów. Wybieraj ubrania z naturalnych tkanin. Len, bawełna czy jedwab to strzał w dziesiątkę, np. lniane sukienki albo spódnice pozwalają skórze "oddychać" , tym samym minimalizując ryzyko podrażnień skóry. Istnieje jednak jeszcze jeden skuteczny sposób. Wystarczy, że kupisz dezodorant (bez alkoholu) lub zasypkę dla niemowląt. Przyniosą ulgę.

