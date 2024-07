W drogerii omijaj szerokim łukiem. Skóra na stopach będzie wyglądać jeszcze gorzej

Ok, rozumiem

Latem chcemy, by nasze stopy wyglądały perfekcyjnie. W końcu w taką pogodę często eksponujemy je w klapkach i sandałkach. Ale pielęgnacja skóry stóp jest niewątpliwym wyzwaniem. Dlatego o udzielenie cennych porad poprosiliśmy podolożkę Julitę Zdradę-Nowak.

Skóra na stopach jest wyjątkowo twarda, często bywa przesuszona, a nawet popękana. Przez to – trudna w pielęgnacji. Jednak latem za wszelką cenę chcemy "doprowadzić ją do porządku", by móc eksponować stopy w sandałkach czy klapkach oraz bez krępacji wylegiwać się na plaży. Niestety upały charakteryzujące aktualną porę roku nie działają sprzyjająco.

Latem skóra stóp jest szczególnie narażona

– Pielęgnacja stóp jest ważna o każdej porze roku, nie tylko latem. Jednak w miesiącach wakacyjnych mamy szczególne warunki – wysoka temperatura wpływa na stan i wygląd skóry. Przede wszystkim stopy mogą się nadmiernie pocić. Dodatkowo zamknięte w skarpecie i całym bucie mogą być poddane maceracji z powodu wilgoci, która nie paruje, co stwarza dobre środowisko do rozwoju bakterii oraz grzybów i objawia się nieprzyjemnym zapachem stóp – wyjaśnia podolożka i właściecielka Centrum Terapii Stopy, Julita Zdrada-Nowak.

Unikanie nieprzewiewnych butów i skarpetek ze sztucznych tkanin jest jak najbardziej wskazane, ale stopy mogą się pocić pomimo tego. – Ważne jest wtedy stosowanie antyperspirantów do stóp oraz kremów z jonami srebra, które nie pozwalają rozwinąć się drobnoustrojom – zaznacza ekspertka.

Okazuje się, że wakacyjne przyjemności również wpływają na niedoskonały wygląd skóry stóp, która przez większość czasu bywa maksymalnie przesuszona, co może prowadzić do powstania bolesnych pęknięć.

– Piasek i słona czy chlorowana woda bardzo wysuszają skórę stóp. Staje się ona matowa, chropowata, naskórek narasta i twardnieje, a przez to mogą pękać pięty. Brak jej odpowiedniego nawilżenia i natłuszczenia – mówi Zdrana-Nowak.

W drogerii unikaj tych kremów

I jak tu zaradzić? Z jednej strony latem trudniej utrzymać skórę stóp w dobrym stanie, z drugiej strony to właśnie o tej porze roku marzymy, by wyglądała perfekcyjnie. Ale sytuacja nie jest patowa. Warto zainwestować w produkty nawilżające i stosować je na co dzień. Wbrew pozorom popularne kremy z wysokim stężeniem mocznika nie będą dobrym rozwiązaniem.

– Warto wybierać kremy lipidowe czy olej z awokado, masło shea i olej ze słodkich migdałów. Unikaj kremów z mocznikiem 30 proc. czy 50 proc. z powodu dużego potencjału złuszczającego, co tylko dodatkowo przesuszy już suchą skórę stóp – radzi podolożka.

