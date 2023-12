Oto co wyróżnia seks "zetek". Duża zmiana

Inną zmianą jest częstsze mówienie o "płynnej seksualności człowieka" i o tym, że "w różnych fazach życia ona może być inna". - W jednym z wywiadów powiedziałem zbyt optymistycznie, że za jakieś 20 czy 30 lat nikt nie będzie pytał, jakiej ktoś jest orientacji. Ale to nastąpi dopiero wtedy, gdy politycy przestaną wchodzić nam do łóżek. Tutaj pojawia się też kwestia edukacji seksualnej, ale całego społeczeństwa. Nie tylko młodych. Ale kiedy to się stanie, nie mam pojęcia - mówił seksuolog.