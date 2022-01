Oto, dlaczego warto regularnie uprawiać seks. Wpływa zbawiennie na nasze zdrowie

Seks a odporność na choroby i stres

Ponadto regularny seks wpływa na zwiększenie odporności organizmu. To udowodnili z kolei naukowcy z Uniwersytetu Wilkes-Barre w Pensylwanii. Ich badania wskazały, że osoby uprawiające seks co najmniej dwa razy w tygodniu mają o 30 proc. więcej przeciwciał we krwi niż osoby, które tego nie robią. Lecz regularna aktywność seksualna ma wpływ nie tylko na odporność fizyczną, ale i psychiczną. Seks to wzrosty endorfin oraz oksytocyny w organizmie. Hormony te sprawiają, że mamy dobre samopoczucie i jesteśmy zrelaksowani. To przyczynia się do większej odporności na stres i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych.