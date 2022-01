Gra erotyczna sposobem na rutynę w związku. Odkrywaj karty i wykonuj pikantne zadania

Opakowanie zawiera karty misji, karty akcji oraz karty typu joker, jednak najistotniejsze są te pierwsze, które po prostu zawierają zadania do wykonania z partnerem. Ważne, by przed rozpoczęciem gry ich nie tasować, bowiem ułożone są w konkretnej kolejności oraz, by ich nie przeglądać, bo wtedy straci się bardzo istotny w tym wypadku element zaskoczenia. Gra składa się z ośmiu tur, na których wykonanie jej pomysłodawca daje nawet od ośmiu do szesnastu tygodni. Nie jest to zatem gra na jeden wieczór, choć można ją oczywiście nieco przyspieszyć. To gracze ustalają sami czas przeznaczony na wykonanie jednej misji.