Oto najszczęśliwszy kraj na świecie. Mieszkańcy mówią, dlaczego

"Prawdziwe powody wysokich pozycji Finlandii w rankingu są przyziemne: to jakościowe instytucje wyjaśniają wysokie pozycje w rankingach. W Finlandii instytucje po prostu działają. Obywatele czują, że ich głos jest słyszany, a instytucje dostarczają to, co powinny - podkreślał w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie.