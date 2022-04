Polka zamieszkała w kamperze w Laponii. "Nie ma nic - tylko las, śnieg i pustkowie"

To nie jest takie proste. Na tę chwilę właściwie nie mam do czego wracać. W Polsce prowadziłam hotelik dla psów, ale moje psy mają swój wiek i ich tolerancja na inne czworonogi jest już o wiele gorsza. Zresztą tu jest im chyba lepiej niż w ciepłym klimacie, gdzie lato jest zdecydowanie dłuższe, podczas gdy na północy Finlandii trwa tylko trzy miesiące i kleszcze nie są tu takim problemem. Tu mamy śnieg do końca maja, a w Warszawie już dawno skończyła się zima. Ja jestem osobą zimnolubną, bardzo źle znoszącą upały. Poza tym jestem alergikiem, więc trochę odżyłam z dala od cywilizacji. Tu woda jest tak krystalicznie czysta, że można ją pić nie tylko z kranu, ale też prosto z jeziora. I to czyste powietrze, którym oddycham na co dzień. Nie męczy mnie warszawski smog. Gdybym więc wróciła do Polski, to na pewno nie na stałe, bo mi naprawdę pasuje to, że w Laponii nie ma nic, prócz śniegu, ciszy i świętego spokoju.