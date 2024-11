Oto sposoby na zmniejszenie rachunków. Ekspertka wyjaśnia

Wielu z nas rezygnuje z aktywności poza domem, na rzecz spędzania czasu we własnych czterech ścianach. Zaczynamy częściej używać lamp – to naturalna reakcja na zmniejszoną ilość światła dziennego, zwiększamy liczbę włączonych urządzeń elektrycznych i intensywniej korzystamy z ogrzewania.

Do studia "Dzień Dobry TVN" zaproszono Annę Trudzik – Dyrektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekspertka opowiedziała, co możemy zrobić, żeby nie dokładać sobie kosztów. Wskazała na kilka elementów.

Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie okien i drzwi . Założenie porządnych uszczelek, aby zminimalizować uchodzenie ciepła na zewnątrz może przynieść sporo korzyści. Nawet małe nieszczelności mogą prowadzić do dużych strat energetycznych.

Ekspertka dała też praktyczną wskazówkę dotyczącą korzystania z pralki . "Uruchamiaj sprzęt, dopiero gdy jest pełny, kupując patrz na etykiety energetyczne, pierz w możliwie najniższej temperaturze, segreguj rzeczy mało i mocno zabrudzone, co pozwala odpowiednio dobierać cykle prań, wybieraj możliwie krótkie cykle prania (o ile stan zabrudzenia na to pozwala)" – czytamy.

