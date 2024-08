Skorzystaj z "okienka" energetycznego. Rachunek za prąd spadnie

Do końca czerwca tego roku obowiązywała Rządowa Tarcza Energetyczna, która chroniła przed podwyżkami prądu. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 lipca cena za energię wzrosła. Istnieje jednak sposób, aby zużyć o połowę mniej energii. Wystarczy jedna, mała zmiana.

Podwyżka cen prądu. W drugiej zapłacimy znacznie więcej

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku obowiązują nowe stawki za prąd. "Cena maksymalna będzie wynosić 0,50 zł netto — bez VAT i akcyzy (0,62 zł brutto) za kWh" - informuje Polska Grupa Energetyczna. Dotyczy to osób, które nie przekroczyły limitu 2000 kWh.

W związku z podwyżkami prądu rząd wprowadził bon energetyczny. To jednorazowe świadczenie skierowane do gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wniosek o przyznanie bonu można składać w urzędzie gminy od 1 sierpnia do 30 września.

Jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd?

W Polsce obowiązują cztery taryfy energii - G11 (całodobowa), G12 (nocna) oraz G12w (weekendowa) oraz G13 (trzystrefowa). Posiadacze taryfy G11 zapłacą za prąd zgodnie ze zużyciem. W przypadku osób korzystających z taryfy G12, G12w lub G13 opłaty są uzależnione także od godzin, w których korzysta się z energii.

Jeśli korzystasz z taryfy G12 bądź G12 możesz sporo zaoszczędzić. W godzinach pomiędzy 22 a 6 oraz 13 a 15 cena za prąd wynosi od 0,85 zł do 1,40 zł za kilowatogodzinę, w zależności od operatora. W pozostałych godzinach wynosi od 1,71 do 1,94 zł. Niższe ceny za prąd w taryfie G13 obowiązują od godz. 13 do 16 oraz 21 do 7, a także w weekendy.

Korzystanie z "okienek energetycznych" pozwala na zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych w ciągu miesiąca. W tych godzinach nie ma cię w domu? Jeśli masz taką możliwość, zainwestuj w pralkę i zmywarkę z funkcją "opóźniania startu".

Ustaw program na godzinę, w której obowiązują niższe taryfy za prąd, a dzięki temu zaoszczędzisz nawet kilkadziesiąt złotych na rachunkach. Pamiętaj też o tym, aby przy zakupie zwrócić uwagę na klasę energetyczną urządzenia. Im jest wyższa, tym mniej energii zużyje.

