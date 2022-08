Otrucie Bony Sforzy. Królowa obudziła się na łożu śmierci i zrozumiała, co jej zrobiono. Oto jak zareagowała

To miał być spisek doskonały. Agent Habsburgów, Jan Wawrzyniec Pappacoda, wkradł się w łaski polskiej królowej, skłonił ją do wyjazdu do rodzinnej Italii, przejął kontrolę nad jej dworem, a wreszcie otruł władczynię i sfałszował jej testament. Nie przewidział tylko jednego: że organizm 63-latki nie podda się tak łatwo.