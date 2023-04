"Otwieramy nasze drzwi przed każdym". Zuzanna Anna Kamińska o luksusowym VIP Roomie ZoZo Luxury

Marka ZoZo Design od początku swojego istnienia wyznaczała trendy na rynku polskiej biżuterii. Nie inaczej jest w przypadku ZoZo Luxury. To wyjątkowe, niepowtarzalne wzornictwo, którego próżno szukać w sieciówkach. Biżuteria to moja największa pasja, uwielbiam ją projektować i tworzyć. Oczywiście śledzę również światowe trendy w tym zakresie, dzięki czemu zawsze jesteśmy na bieżąco z tym, co jest modne i pożądane przez wymagających dziś klientów.