Owiń balustradę na balkonie. Zapomnisz o uciążliwym problemie

Folia aluminiowa to produkt, który najczęściej używamy do przyrządzania potraw. Posiada ona jednak znacznie więcej zastosowań, które można wykorzystać nie tylko w kuchni, ale też w łazience i pozostałych częściach domu. Jak się okazuje, folia aluminiowa może też pomóc rozwiązać problem z nieproszonymi gośćmi na balkonie. Dzięki niej ptaki będą omijać go szerokim łukiem.