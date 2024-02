Owiń folię aluminiową wokół świeczki. Efekt cię zaskoczy

W tym przypadku wosk zbiera się na ściankach słoika, a w środku powstaje głębokie wgłębienie. I chociaż pierwszym pomysłem jest wyskrobanie zbierającego się wosku, to jest znacznie lepszy pomysł, który uratuje świeczkę . Prosty trik przedstawiła twórczyni instagramowego prodilu The Wandering Bee. Wystarczy owinąć naczynie folią aluminiową, a świeczka w kilka chwile zostanie uratowana.

Urwij kawałek folii aluminiowej i owiń słoik ze świeczką w taki sposób, aby powstał tunel zwężający się u góry. Pamiętaj, żeby umożliwić dopływ powietrza do knota, ponieważ w innym wypadku płomień zgaśnie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!