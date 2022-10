Potrzyj nią powierzchnię czajnika. Sprzęt będzie jak nowy

Jak doczyścić czajnik kulkami z folii aluminiowej?

W doprowadzeniu czajnika ze stali nierdzewnej do porządku niezbędna jest nie tylko folia aluminiowa, ale także mleczko do czyszczenia oraz ściereczki. Środek chemiczny rozprowadzamy po powierzchni kuchennego sprzętu i zostawiamy je na kilka minut. W trakcie zabieramy się za przygotowanie narzędzi do czyszczenia, czyli kulek z folii aluminiowej.