Wieczorem owiń klamkę folią. Potem sobie podziękujesz

W sezonie letnim dochodzi do największej liczby włamań z kradzieżą. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Nie potrzebujesz do tego drogich alarmów. Sięgnij po produkt, który masz już w swojej kuchennej szafce.

Według danych Komendy Głównej Policji z roku na rok rośnie liczba kradzieży z włamaniem. W ubiegłym roku odnotowano aż 40 tys. tego rodzaju przestępstw. Większość z nich ma miejsce latem, kiedy wyjeżdżamy na urlopy. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do włamania.

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą? Istnieje na to kilka różnych sposobów, jednak warto zacząć do tego najtańszego. Potrzebny przedmiot najprawdopodobniej masz już w domu.

Owiń klamkę folią. Będziesz spać spokojnie

Folia aluminiowa to jeden z tych produktów, który każdy z nas ma w domu. Zwykle wykorzystujemy ją do pieczenia, jednak materiał ma znacznie więcej zastosowań, niż mogłoby się wydawać. Kawałek foli może zastąpić papier śniadaniowy, a zwinięty w folię i wrzucony do bębna pralki zastąpi płyn zmiękczający.

Okazuje się, że folia aluminiowa ma jeszcze jedno, nietypowe zastosowanie, które może uchronić przed kradzieżą. Wystarczy, że owiniesz nią klamkę po zewnętrznej stronie drzwi i przytwierdzisz ją za pomocą taśmy klejącej. Jeśli złodziej będzie próbował dostać się do środka, na foli odciśnie się ślad dłoni. W sytuacji próby włamania warto wdrożyć szczególne środki bezpieczeństwa w postaci alarmu bądź kamery.

Nie zapomnij powiadomić o tym swoich sąsiadów, aby mieli się na baczności. Jeśli w bloku odbyła się jeszcze jedna próba włamania, nie wahajcie się zgłosić tego na policję. Ten patent sprawdzi się także podczas wakacji, np. w trakcie pobytu w hotelu bądź pensjonacie.

Rozłóż na desce. Przyśpieszysz prasowanie

Folia aluminiowa to produkt o wszechstronnym zastosowaniu w domu i kuchni. Można wykorzystać ją do zmiękczenia wody w pralce czy zmywarce. Wystarczy umieścić ją w środku urządzenia i nastawić wybrany przez siebie program. Folia zapobiegnie powstawaniu zacieków na naczyniach i osadzaniu się kamienia.

To tylko kilka praktycznych zastosowań foli, które warto wdrożyć w swoim domu. Z powodzeniem można wykorzystać ją także do prasowania. Należy rozłożyć ją bezpośrednio na desce błyszczącą stroną do góry, a następnie naciągnąć na nią pokrowiec. Folia odbije ciepło, co znacznie przyśpieszy i ułatwi prasowanie.

