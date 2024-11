Owsianka, kawa i nie tylko. Jak Polacy pokochali napoje owsiane?

Jeszcze kilka lat temu napój owsiany był niszowym produktem, dziś wybiera go co drugi badany Polak. Najnowsze dane pokazują, że roślinne opcje na dobre zadomowiły się w naszych kuchniach - nie tylko w porannej kawie, ale też w owsiance czy płatkach śniadaniowych. Co stoi za tą zmianą i dlaczego Polacy coraz chętniej sięgają po roślinne zamienniki?

Materiał sponsorowany przez Oatly

Najnowsze badanie ujawnia przełomową zmianę w preferencjach konsumentów - w ślepym teście smaku przeprowadzonym niedawno w Polsce 50% respondentów preferowało Oatly Barista zamiast tradycyjnego mleka krowiego w kawie. Ten zaskakujący wynik podważa długo utrzymujące się przekonanie, że roślinne napoje mają gorszy smak, co historycznie stanowiło jedną z głównych barier ich adaptacji.

Od kawiarni do domowej kuchni

Przełamywanie smakowych schematów sprawia, że napój owsiany znajduje zastosowanie również w innych formach. Badanie pokazało, że najwięcej osób wykorzystuje go do owsianki (41%). Kolejne popularne zastosowania to musli (33%) i płatki kukurydziane (30%).

"Obserwujemy fascynującą zmianę w nawykach żywieniowych Polaków," mówi Svenja Fritz, General Manager DACH & PL w Oatly. "Napój owsiany wkracza do kuchni nie tylko jako dodatek do kawy, ale także jako składnik śniadań, deserów czy nawet dań głównych. To pokazuje, jak daleko zaszliśmy w przełamywaniu stereotypów o ograniczonym zastosowaniu napojów roślinnych."

Badanie obala mit o gorszym smaku napojów roślinnych

Szczególnie znaczący jest fakt, że aż 68% uczestników badania bezbłędnie rozpoznało napój owsiany w kawie podczas ślepego testu. Co więcej, 37% osób, które na co dzień piją kawę z mlekiem krowim, po spróbowaniu Oatly Barista wyraziło chęć ponownego sięgnięcia po roślinną alternatywę.

"To pokazuje, że bariera smakowa, która przez lata powstrzymywała konsumentów przed wyborem napojów roślinnych, systematycznie znika," komentuje Fritz. Konsumenci odkrywają, że napoje roślinne nie tylko dorównują tradycyjnym opcjom, ale często je przewyższają pod względem smaku i wszechstronności zastosowania."

Młode pokolenie przełamuje stereotypy

Badanie pokazuje, że dwie trzecie respondentów próbowało już wcześniej kawy z napojem owsianym. Wśród nich szczególnie wyróżniają się kobiety (70%) i młodsi konsumenci w wieku 20-40 lat. To właśnie te grupy najczęściej przełamują stereotypowe myślenie o napojach roślinnych.

"Młodsze pokolenie i kobiety są bardziej otwarte na eksperymentowanie i kwestionowanie utartych przekonań dotyczących smaku," wyjaśnia Fritz. "Ich pozytywne doświadczenia z napojami roślinnymi przyczyniają się do szerszej akceptacji tych produktów w społeczeństwie."

Dlaczego napój owsiany?

Co skłania ludzi do spróbowania napoju owsianego po raz pierwszy? Badanie wskazuje trzy główne powody. Najczęściej jest to chęć eksperymentowania z nowymi smakami - 57% badanych wskazało zwykłą ciekawość. Na drugim miejscu znalazły się rekomendacje rodziny i przyjaciół (35%), a na trzecim poszukiwanie zdrowszych alternatyw (17%).

Warto zauważyć, że aspekty zrównoważonego rozwoju nie są jeszcze główną motywacją wśród polskich konsumentów- tylko 8% badanych wskazało je jako istotny czynnik wyboru napoju roślinnego.

Dostępność wspiera zmianę nawyków

Oatly Barista Edition jest już obecny w sześciu na dziesięć specjalistycznych kawiarni w całej Polsce. Natomiast rewolucja nie ogranicza się do wyspecjalizowanych kawiarni. Oatly Barista można znaleźć już w punktach Żabka Cafe czy wagonach restauracyjnych WARS. "Dostępność jest kluczowa. Chcemy, by każdy mógł przekonać się osobiście, że napój roślinny to pełnowartościowa alternatywa, niezależnie od tego, czy jest w centrum miasta, czy w podróży", mówi Fritz.

Napoje Oatly można również nabyć we wszystkich sklepach sieci Netto, Selgros w Polsce, w wybranych sklepach sieci Spar, E.Leclerc oraz online na Frisco, Coffeedesk, and Urban Vegan.

Rekomendacje Sławka Sarana, baristy i właściciela Forum Cafe

Gdzie na najlepszą kawę z Oatly?

TOP Warszawa:

Forum Cafe

Błysk Espresso Bar

Ministerstwo Kawy

Hałas

Czytelnia

Buno Espresso Bar

TOP Kraków:

Megiddo

Senna

Bits n Beans

TOP Poznań:

Kaferdam

STRAG

Stragan

Trendy sprzedażowe potwierdzają zmianę

Nowe preferencje konsumentów znajdują odzwierciedlenie w danych sprzedażowych. Zgodnie z raportem NIQ Scantrack Polska, wartość sprzedaży napojów roślinnych w Polsce osiągnęła niemal 367 milionów złotych, co oznacza imponujący wzrost o 32,5% w ciągu ostatnich dwóch lat.[1] Te liczby jasno pokazują, że pozytywne doświadczenia smakowe przekładają się na realne decyzje zakupowe Polaków.

Przyszłość należy do różnorodności

"Wyniki naszego badania jasno pokazują, że dotychczasowe uprzedzenia wobec smaku napojów roślinnych były nieuzasadnione," podsumowuje Fritz. "Konsumenci, którzy dają szansę napojom roślinnym, często zostają pozytywnie zaskoczeni i wracają po więcej. To dowód na to, że rynek zmierza w kierunku większej różnorodności, gdzie napoje roślinne są traktowane na równi z tradycyjnymi opcjami, a często nawet jako preferowany wybór."

Gdzie można kupić Oatly Barista?

Online:

frisco.pl

coffeedesk.pl

urbanvegan.pl

Sieciówki:

Netto

Selgros

Spar

Wybrane sklepy w sieci:

E.Leclerc

Żabka Cafe

Wagony restauracyjne WARS

*Metodologia: "Oatly Milk preference in coffees" to badanie smaku metodą ślepego testu, przeprowadzone przez niezależny instytut badań rynkowych GIM. Badanie polegało na podaniu 300 uczestnikom kawy przelewowej z Oatly Barista Edition i kawy przelewowej z mlekiem krowim, 08/2024.*

