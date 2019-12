WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ozdoby choinkowe. Sprawdź, co jest na topie w tym roku Niektórzy mają w domu jedno wielkie pudło z bombkami, które co roku odkurzają. Są jednak tacy, którzy śledzą trendy w wystroju świątecznego drzewka i co roku stawiają na coś innego. Sprawdź, jakie mamy dla was propozycje ozdób choinkowych. Ozdoby choinkowe (Agencja Gazeta) Po geometrycznych i minimalistycznych dekoracjach popularnych w zeszłych latach czas na zmiany. W tym roku będą królować odważne kolory i głównie ciemne barwy, takie jak: granat, kobalt, szmaragd, butelkowa zieleń, czerń i metaliczne odcienie szarości. Z drugiej strony wciąż będzie modna również biel. Style, które będą dominować, to vintage i orient. Jeśli chcesz wpasować się w panujące trendy, wybierz ozdoby choinkowe, które są wyraziste, np. takie z orientalnymi ornamentami. Ozdoby choinkowe - biel [trendy 2019/2020] Trendem, który pojawił się w tym roku, szczególnie wśród polskich gwiazd, jest choinka cała w bieli. Świetnie sprawdzą się na niej piórka, bombki i łańcuchy w tym kolorze. Żeby dodać naszemu drzewku wyrazistości, można wybrać też białe liście czy kwiaty. Na taką dekorację drzewka zdecydowały się m.in. Dorota Szelągowska i Joanna Racewicz. Takie ozdoby mogą być świetnym pomysłem, gdy brakuje śniegu za oknem. Zapanuje dzięki nim biel w naszym domu. Ozdoby choinkowe - metaliczny połysk [trendy 2019/2020] Drugim ważnym elementem charakterystycznym dla ozdób modnych w tym roku jest metaliczny połysk, który tworzy świetny duet z brokatem. Na takie dekoracje postawiła między innymi Małgorzata Rozenek, która stwierdziła w jednym z wywiadów, że ma w swoim domu tyle ozdób świątecznych, że mogłaby je pożyczać sąsiadom. Najlepiej, jeśli metaliczne, połyskujące dekoracje, łączą w sobie złoto i srebro. Ozdoby choinkowe - czerwień [trendy 2019/2020] Modnym kolorem ozdób choinkowych w święta 2019 będzie także czerwień, która niemal na całym świecie jednoznacznie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. W odróżnieniu jednak od minionych lat, najbardziej popularne w aranżacjach świątecznych będą jej stonowane, nieco zszarzałe odcienie zamiast mocnej, krwistej barwy. Na takie ozdoby zdecydowała się Melania Trump w Białym Domu. Ozdoby choinkowe - nawiązania do lasu W tym roku dekoracje na świątecznym drzewku powinny nawiązywać do lasu. Na gałązkach mogą znaleźć się leśne zwierzątka, piórka, leśne owoce, a bombki mogą mieć kształt liści oraz szyszek. Mogą być w kolorach srebra, tak jak to jest w przypadku Melanii Trump czy Joanny Racewicz, ale będą też królować ozdoby w kolorach jesiennych liści, w stylu rustykalnym.