Pająk Nosferatu coraz bliżej Polski. Należy się obawiać?

Dlaczego gatunek rozprzestrzenił się u naszych sąsiadów? Odpowiedź jest prosta – ze względu na ocieplenie klimatu . To oznacza, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że pająk Nosferatu prędzej czy później dotrze do Polski.

Czym charakteryzuje się ten gatunek? Jego korpus ma około dwa centymetry, a jego odnóża mogą osiągać od dwóch do sześciu centymetrów. Jest brązowo-czarny, a wzorki na jego głowotułowiu i odwłoku mają przypominać wizerunek Nosferatu, czyli wampira z filmu z 1922 roku.

Pająk ten może przegryźć ludzką skórę, ale bez obaw, nie zaatakuje, jeśli nie poczuje zagrożenia. Co więcej, jego jad nie jest groźny dla człowieka . Ukąszenie można porównać do ugryzienia osy.

Nosferatu coraz częściej można spotkać w parkach i ogrodach, ale nawet domach. Co ciekawe, ten gatunek może wspinać się po szybach ze względu na obecność włosków o wyjątkowej przyczepności.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!