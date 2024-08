Rozmnażają się w Polsce. Zachowaj spokój, gdy się zbliżą

Żywi się nektarem kwiatów. Podlatując do roślin, wydaje charakterystyczny dźwięk. Z wyglądu można go pomylić z kolibrem, jednak te malutkie ptaki nie występują pod naszą szerokością geograficzną.

Fruczak gołąbek to zachwycający gatunek motyla z rodziny zawisakowatych. Choć wygląda dość egzotycznie, coraz częściej można go spotkać w Polsce. Gatunek nie znajduje się pod ochroną. Co więcej, jeżeli posiadamy ogródki i posadzimy konkretne gatunki roślin, możemy zwabić fruczaki. Tylko czy ich obecność na działce jest dla nas bezpieczna?