Pamięta, jak ją poznał. "Na dole całują się jakiś dwie kobiety"

Karol Dziuba nie ukrywa, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Przyszłą żonę poznał w czasie spektaklu egzaminacyjnego.

W 2014 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Na drodze do ich szczęścia nie stanęła także różnica wieku między nimi. Nie każdy bowiem wie, że Milena Suszyńska jest o 5 lat starsza od swojego męża.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!