Pamiętacie Irkę z "Plebanii"? Gwiazda ma 41 lat i nadal zachwyca urodą

Wielka miłość Małgorzaty Teodorskiej

41-latka już od wielu lat jest w szczęśliwym związku z biznesmanem Miłoszem Krawczykiem. To właśnie Krawczyk zmienił życie wielu osób, tak jak on poruszających się na wózku inwalidzkim. Skonstruował bowiem wózek na dwóch kołach, który jest zdecydowanie bardziej zwrotny i mobilny, a to pozwala jego użytkownikom na pokonywanie bardziej skomplikowanych tras.