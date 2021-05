Sylwia Wysocka została pobita i okradziona. Aktorka znana z "Plebanii" trafiła do szpitala

- Rozstania są zawsze trudne. Towarzyszy im cała gama emocji, od wściekłości, przez rozczarowanie, ból, smutek, bezsilność, po ulgę. Nie różnię się od innych, którym dane było to wszystko przeżyć. Ale stawiłam czoło tym emocjom. Wykrzyczałam swoje rozczarowanie, wypłakałam to, co jest do wypłakania. Na szczęście mam wokół siebie wiernych przyjaciół – mówiła Wysocka w tygodniku "Rewia".