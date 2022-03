Karolina Muszalak zasłynęła rolą Angeliki Tracz. Oto co robiła po "Plebanii"

W innym wywiadzie zdradziła także, że na początku swojej drogi aktorskiej otrzymywała propozycje przyspieszenia kariery przez łóżko, jednak nigdy się na to nie zdecydowała. "Nie jest to żadna tajemnica, że niektóre aktorki właśnie tak postępują - robią karierę przez łóżko. Nie krytykuję tego, ale zaznaczam, że nie jest to mój sposób na zawodowe spełnienie się. Wolę grać mniej i pozostać wierna sobie" - mówiła.