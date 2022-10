Panna młoda upomniała gości. Tak potraktowała ich w drodze do ołtarza

Jedna z tiktokerek publikująca pod nazwą @jenngee, zrobiła wszystko, by dzień jej ślubu był idealny. Tak było, poza momentem, gdy wraz z ojcem kroczyła do ołtarza. Mimo że Jenn poprosiła gości, by nie używali telefonów komórkowych podczas ceremonii, ci zawiedli ją w tej kwestii.