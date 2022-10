Odwołujemy ślub – jak sobie poradzić z tym emocjonalnie i jak poinformować gości

Niezależnie od przyczyny (zerwanie zaręczyn, problemy finansowe, choroba w rodzinie) nie macie obowiązku zdradzać wszystkim zaproszonym, co tak naprawdę się stało, że ślub się nie odbędzie. - Oczywiście w zależności od tego, ile czasu zostało do zaplanowanej uroczystości, warto do jak największej liczby osób wysłać zawiadomienie, upewniając się, że na pewno je otrzymali – radzi Anna Machnowska z portalu-katalogu PlanujemyWesele. Z osobami, które wiecie, że nie będą wypytywać o szczegóły, możecie porozmawiać krótko telefonicznie, na zasadzie: "Ciociu, musieliśmy zmienić nasze plany. Ślub się nie odbędzie. Przepraszamy za zawirowania/kłopot i mam/y nadzieję do spotkania w innych okolicznościach".