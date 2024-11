Paris Hilton zniewala w błyszczącej kreacji. Nie zabrakło prześwitów

Jednak najwięcej uwagi ściągała na siebie Paris Hilton . A to wszystko za sprawą stylizacji. Celebrytka ubrała się na to wydarzenie w swoim stylu, zachwycając jednocześnie klasą, bajkową delikatnością i znajomością trendów.

Paris Hilton zdecydowała się na suknię wieczorową, czyli długą do ziemi kreację, która została wykonana z prześwitującej, jasnoróżowej tkaniny oraz przylegającej do ciała podszewki w formie body.

Nie sposób nie zauważyć, że celebrytka subtelnie nawiązała do aktualnych trendów, ale jednocześnie pozostała sobą, wybierając róż i błyskotki. Wyglądała w tej odsłonie niczym księżniczka lub wróżka z bajki. I choć mówi się, że klasy nie można nabyć ani się wyuczyć, to Paris Hilton jest doskonałym przykładem na to, jak styl może przez lata ewoluować.