Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Miała na sobie "porozcinane" legginsy

Ikona Y2K szaleje z modą tak, jakby był rok 2002 . Potwierdzeniem tej tezy są najnowsze zdjęcia paparazzi, którzy "przyłapali" celebrytkę na ulicach Nowego Jorku. Jej look zakrawający o kicz może wprawiać w osłupienie. Ale komu wolno, jeśli nie jej?

Paris Hilton nie spotyka się już z krytyką czy jakąkolwiek obiektywną oceną modową. Wszyscy znają bowiem jej specyficzny styl i przez dekady zdążyli się do niego przyzwyczaić.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Wraz z początkiem jesieni celebrytka wrzuciła na luz i wyszła na ulicę w czarnej bluzie z nadrukiem. Uwagę zwraca połączenie charakterystycznej fryzury z czapką bosmanką i okrągłymi okularami przeciwsłonecznymi . Gdyby ktoś powiedział, że zdjęcia te zostały zrobione 20 lat temu, można by się nabrać.

Jednak zdecydowanie bardziej nietypowy okazał się dół stylizacji. Paris Hilton wskoczyła w czarne legginsy z licznymi rozcięciami oraz skórzane, sznurowane botki . Mistrzyni kontrowersyjnych wyborów modowych? Wygląda na to, że celebrytka jest uzależniona od zwracania na siebie uwagi.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!