Partner pokazał Oli wiadomości od matki. Nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała

Relacje z teściową nie zawsze należą do najłatwiejszych. Szczególnie jeśli partnera i jego mamę łączy silna więź, a także wspólne mieszkanie. Ola przeżyła szok, kiedy jej ukochany pokazał jej wiadomości od matki.

"Musisz być bardzo zakochany, bo masz takie błyszczące oczy" – napisała matka Tomka. Tomek zapytał ją, w którym momencie to zauważyła, na co ona odparła, że cały czas. "No tak, bo dobrze nam ze sobą" – próbował wybrnąć partner Oli.

Matka jednak nie dała się zbyć. "Po tobie widać, że kochasz bardziej" – napisała. Tomek tłumaczył jej, że kochają się bardzo nawzajem, na co matka opowiedziała, że cieszy się ich szczęściem, że to ważne, żeby dawać miłość. "Miałem szczęście, że na nią trafiłem" – odparł Tomek. Teściowa podsumowała jednym zdaniem: "To Bóg jest twoim szczęściem i on o nie dba".