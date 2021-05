Pastelowe torebki na wiosnę i lato. Pożegnaj smutne, ciemne kolory

Pastele to kolory w sam raz dla romantyczek, ale warto je też docenić za elegancję, bo to dodatki bardzo szykowne i subtelne. Warto wiedzieć, że beżowa torebka jest równie uniwersalna jak czarna. Dobierz cielisty odcień do koloru swojej karnacji (śniady, średni, różowawy bądź blady), a zyskasz piękny dodatek do wielu strojów na różne okazje.