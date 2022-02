Pastor chciał "pouczyć" kobiety, czego nie powinny nakładać do zdjęć. Oto, jakie odpowiedzi otrzymał

Oto jeden z postów, który w ostatnim czasie spotkał się z wyjątkowo dużym odzewem. Pastor Brian Sauve opublikował na Twitterze "pouczające" słowa, którymi zwrócił się do kobiet. Napisał, czego nie powinny nakładać do zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych, co wywołało wśród internautów niemałe poruszenie. Kobiety postanowiły mu odpowiedzieć. "Dear Brian (ang. Drogi Brianie)" - tak rozpoczynają swoje wpisy, które kierują do pastora.