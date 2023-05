Patent z plantacji truskawek. Tak pozbywają się chwastów w mgnieniu oka

Ściółkowanie truskawek - wszystko, co musisz wiedzieć

Ściółkowanie truskawek polega na obsypaniu przestrzeni pomiędzy truskawkami specjalnie przygotowaną ściółką. Ten zabieg sprawi, że chwasty nie będą obrastać terenu, a co za tym idzie, nie będą zabierać owocom cennych składników odżywczych. Dodatkowo chroni on glebę przed nadmiernym nagrzewaniem i wyparowywaniem z niej wody, co minimalizuje ryzyko przesuszenia truskawek. Co równie ważne, ściółkowanie chroni sadzonki przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki. Dzięki temu zabiegowi truskawki wyrosną duże, soczyste i słodkie.