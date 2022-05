Rozpoczął się sezon na truskawki. Kto nie powinien ich jeść?

Maj to miesiąc, kiedy do sklepów trafiają pierwsze truskawkami. Te soczyste, czerwone owoce to nie tylko idealna przekąska na ciepłe dni. Posiadają wiele właściwości, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Uważaj jednak, żeby nie zjeść tych niedojrzałych. Przedwcześnie zerwane truskawki mogą wywołać reakcje alergiczne.