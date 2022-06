Chcesz zamrozić truskawki? Pamiętaj o tych kilku zasadach

Jak mrozić truskawki, aby się nie sklejały?

Podczas mrożenia truskawek wiele osób popełnia błąd i wrzuca owoce bezpośrednio do woreczka. Niestety po rozmrożeniu często tracą smak i jędrność, a do tego nie wyglądają nieapetycznie. Zanim znajdą się w zamrażalniku, najlepiej ułożyć je na tacce w taki sposób, aby się ze sobą nie stykały. Następnie zostawcie je w minusowej temperaturze przez kilka godzin. Dopiero lekko zamrożone truskawki wkładamy do pojemników.