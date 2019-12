WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 2 patointeligencjamata oprac. Karolina Błaszkiewicz 5 godzin temu "Patointelingencja" Maty doczekała się przeróbki. Odzywają się… patorodzice Od kilku dni nic tak nie emocjonuje Polaków, jak utwór Maty, rapującego o młodzieży z inteligenckich domów. Teraz pojawiła się odpowiedź traktująca o patorodzicach. Jest odpowiedź na "Patointeligencję" (Youtube.com) "Patointeligencja" wstrząsnęła polskim internetem. Mata, stojący za przejmującym tekstem, już został nazwany głosem swojego pokolenia. Komentujący rozkładają utwór na czynniki pierwsze, jest też tłumaczenie tych fragmentów, które mogą być niezrozumiałe dla nieco starszych odbiorców. W sieci zaczyna nieść się przeróbka "Patointeligencji". Anonimowy autor opisał "patorodziców". "Patointeliencja" - "Patorodzice" "Mój kolo wziął się chajtnął tu po e-lo / Bo nie miał na co czekać jak mówił wszystkim / Biorę ją, bo ja jestem brzydki, a ona jest zjawiskiem" – zaczyna się tekst. Potem autor opowiada o kolejnych kolegach, którzy pili tanie piwo wieczorami, a rano wracali do przyjętych ról tych dobrych i ułożonych. Autor pisze o autach, którymi się rozbijali, zaczynając od Fiata 126 p. Czytamy też o szybkim dorastaniu i zakładaniu rodzin jako celu samym w sobie, aż wreszcie o rozwodach, płaceniu alimentów i byciu rodzicem wyłącznie z nazwy. W tekście pojawiają się też odniesienia do życia na kredyt i utrzymywaniu pozorów. Patorodzice "robią wszystko dla dzieci", które wysyłają z zajęć na zajęcia i w gruncie rzeczy nie za bardzo się nimi interesują. Refleksja jest jedna: "Miałem/ miałam być inna niż moi starzy". Ile osób może się pod tym podpisać? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak