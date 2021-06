Patologiczne zbieractwo. Nie wyśmiewać, spróbować zrozumieć

Dagmara zdenerwowała się najbardziej, kiedy jedna z sąsiadek chciała odkupić od nich komórkę na półpiętrze. Zaproponowała bardzo dobre pieniądze. – Wojtek się nie zgodził, choć nie było tam nic prócz starych gratów, ciuchów, pustych słoików. W efekcie ani nie zarobiliśmy, ani nie miałam dodatkowego kąta na rzeczy dzieci, a Wojtek i tak tam nie zaglądał – mówi Dagmara. Próbowała zrozumieć, skąd u jej męża skłonność do zbieractwa, skoro jego rodzice byli raczej pedantyczni. Nie wie do dziś, Wojtek zresztą też nie potrafi tego wytłumaczyć. Dagmara: – Mówi, że to go uspokaja, więc pewnie tak jest, już w to nie wnikam.