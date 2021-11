Paula Tumala w całkiem krótkich włosach! Niesamowite, jak wygląda

Wygląda na to, że w życiu modelki przyszedł jednak już czas na powrót do pracy. Pojawiła się ona w sesji zdjęciowej Kajetana Góry, który jest stylistą fryzur największych polskich gwiazd. Jej efekty pokazał na swoim koncie na Instagramie, a konkretniej – na InstaStory. To właśnie na tych zdjęciach Paula Tumala pozuje w bardzo krótkich włosach w kolorze blond.