Od 21 lat jest jego żoną. Wciąż nie każdy wie, że są parą

Paulina Chylewska urodziła się 15 października w 1978 roku w Bydgoszczy, gdzie już w 1996 roku stawiała pierwsze kroki na antenie regionalnej Telewizji Polskiej. Jej kariera zawodowa rozwinęła się w szybkim tempie. Przez jakiś czas pracowała dla Polsatu, później wróciła do TVP. Obecnie pracuje w redakcji sportowej, a od niedawna sprawdza się także w roli prowadzącej programu muzycznego "The Voice of Poland", gdzie widzowie mogą poznać ją z nieco innej strony.