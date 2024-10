Nie chcą żyć w "rzymskim małżeństwie". "Jestem tradycjonalistką"

Kiedy zapytano ich, czy mają plany na przyszłość swojego związku, oboje odpowiedzieli, że rozważają jego legalizację. Grysz przyznała, że nie ocenia innych przez pryzmat tego czy będąc w parze, żyją w małżeństwie czy też nie, natomiast sama ma tradycyjne podejście do tego tematu.

- Jak już przyjdzie ten moment, a przyjdzie na pewno, bo tak... - zaczął. - Przyjdzie? -przerwała mu partnerka, nie kryjąc zaskoczenia. - Ale teraz się nie myśl sobie, że my się umówiliśmy i nagle... nie, nie - tłumaczył się, imitując klękanie przed ukochaną.

Chociaż Tomasz Tylicki jest starszy o ponad dekadę od swojej ukochanej, to doskonale się dogadują. Aleksandra wiele razy podkreślała, że czuje od partnera ogromne wsparcie, a różnica wieku nie jest dla nich żadną przeszkodą.

"Rzymskie małżeństwo" to określenie na nieformalny związek bez ślubu cywilnego czy kościelnego. Sformułowanie rozsławili Lara Gessler i Piotr Szeląg , którzy jednoznacznie podkreślali, że nie chcą się pobierać.

Aktorka Paulina Holtz, znana z roli w serialu "Klan", także żyje w związku bez ślubu . Od wielu lat jest związana z operatorem filmowym Michałem Nowakowskim. Para ma dwie córki, Tosię i Marcysię. W jednym z wywiadów dla programu "Dzień dobry TVN", Holtz wyznała, że małżeństwo nie jest jej niezbędne do szczęścia.

